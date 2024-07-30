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        Bilecikli genç, proje çalışmalarını Hollanda'daki yüksek lisans eğitiminde sürdürecek

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Ahmet Karadağ, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenen projesiyle ilgili çalışmalarına Hollanda'daki yüksek lisans eğitiminde devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:19 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:20
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        Bilecikli genç, proje çalışmalarını Hollanda'daki yüksek lisans eğitiminde sürdürecek
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Ahmet Karadağ, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenen projesiyle ilgili çalışmalarına Hollanda'daki yüksek lisans eğitiminde devam edecek.

        Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünü birincilikle, Kimya Mühendisliği Bölümünü ikincilikle bitiren Karadağ, ikili membran reaktörde yakıt biyo katkı maddesinin üretimi projesi ile TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2022 yılında desteklemeye hak kazandı.

        Yurt Dışı Yüksek Lisan Programı'nı kazanan Karadağ, yüksek lisans eğitimini Hollanda'da, TÜBİTAK 2024-2025 Öncelikli AR-GE ve Yenilik Konuları kapsamında Kimyasallar Sektörü-Stratejik Hedefler ve Kritik Ürün/Teknolojiler bölümünde önceliklendirilen, yüksek öneme sahip olan ve amacı enerji yoğun proseslerde temiz enerji kullanımı ve enerji verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir ham madde kullanımı olan "Kimya Sanayinde Ham Madde ve Prosese Dayalı Karbon ve Su Ayak İzinin Azaltılmasına Yönelik Yenilikçi Çözümler ve Katalizörler" konusu üzerinde tamamlayıp yurda dönecek.

        Karadağ, 2 yıl sürecek yüksek lisans öğrenimi öncesinde Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından makamlarında kabul edildi.

        Kahraman, Karadağ'ı başarılarından dolayı kutladı.

        Tekin ise ilçede başarılı gençlerin yetişmesinden gurur duyduklarını belirterek, "Ahmet kardeşimiz geçtiğimiz yıllarda hazırladığı projeyle TÜBİTAK'tan destekleme alıp bizleri gururlandırmıştı. Hollanda üniversitelerinde yüksek lisans yapacak olmasıyla ilçemizdeki gençlerimizin ne kadar azimli başarılı olduğunu görmüş olduk. Ahmet kardeşimize başarılar diliyorum." dedi.

        Ahmet Karadağ ise desteklerinden dolayı Kahraman ve Tekin'e teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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