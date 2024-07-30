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        BŞEÜ'de geliştirilen "kullan at sensör prototipi" ulusal patent tesciline hak kazandı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) araştırma ekibince yürütülen "Sürfaktan Modifiye Kullan-At Sensör Prototipi Projesi"nin ulusal patent başvurusunun tescile hak kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:35 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:39
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        BŞEÜ'de geliştirilen "kullan at sensör prototipi" ulusal patent tesciline hak kazandı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) araştırma ekibince yürütülen "Sürfaktan Modifiye Kullan-At Sensör Prototipi Projesi"nin ulusal patent başvurusunun tescile hak kazandığı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur ve Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülküye Dudu Gül'ün projesinde üniversitenin yüzde 100 hak sahibi olduğu belirtildi.

        Çalışmada, su kirleticisi olan fenolün 1 dakikanın altında sürfaktan modifiye kullan-at sensör prototipinin geliştirildiği belirtilen açıklamada, "Üniversitemizin biyoteknoloji alanındaki ilk patent tescili olan bu çalışma, 2021 yılında ülkemizin en büyük ve kapsamlı proje pazarı organizasyonlarından olan ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 10. Kimya AR-GE Proje Pazarı'nda 'Temel Kimyasallar' kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görülmüş olup, 2024 yılında düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF’24) sunulmuştur. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapılan bu çalışma, biyoteknoloji alanında ilk olma özelliğini taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın başarıdan dolayı akademisyenleri kutladığı, üniversitenin olanaklarıyla akademik çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini, bu tür patent tescil sayılarının artacağını vurguladığı duyuruldu.

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