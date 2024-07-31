Bilecik'te trafik denetimlerinde 78 sürücüye idari para cezası uygulandı
Bilecik'te denetlenen 199 araç sürücüsünden ihlalleri nedeniyle 78'ine işlem yapıldı.
Bilecik'te denetlenen 199 araç sürücüsünden ihlalleri nedeniyle 78'ine işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, 199 sürücüden kurallara uymadığı tespit edilen 78'ine toplam 98 bin 735 lira idari para cezası ceza uyguladı.
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