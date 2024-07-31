Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te asayiş uygulamasında yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine konuldu.
Bilecik'te asayiş uygulamasında yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası ve çok sayıda suç kaydı bulunan firariyi Osmaneli ilçesi Sakarya Nehri kenarında yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise aranan kişilere yönelik çalışmalarında 14 dolandırıcılık olayından kesinleşmiş 8 yıl 10 ay hapis cezası olan B.Ç'yi merkez Küplü köyü yakınında yakalayarak hakkında işlem yaptı.
Hükümlüler, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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