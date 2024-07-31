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        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te asayiş uygulamasında yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:00 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:00
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        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'te asayiş uygulamasında yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası ve çok sayıda suç kaydı bulunan firariyi Osmaneli ilçesi Sakarya Nehri kenarında yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise aranan kişilere yönelik çalışmalarında 14 dolandırıcılık olayından kesinleşmiş 8 yıl 10 ay hapis cezası olan B.Ç'yi merkez Küplü köyü yakınında yakalayarak hakkında işlem yaptı.

        Hükümlüler, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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