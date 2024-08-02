Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'in kılçıksız "Pazarcık boncuğu" fasulyesinde verim düştü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen, kılçıksız oluşu ve dış yüzeyinin parlaklığı sebebiyle rağbet gören "Pazarcık boncuğu" fasulyenin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'in kılçıksız "Pazarcık boncuğu" fasulyesinde verim düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen, kılçıksız oluşu ve dış yüzeyinin parlaklığı sebebiyle rağbet gören "Pazarcık boncuğu" fasulyenin hasadına başlandı.

        Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescillenen ve yaklaşık 1600 dekar alanda yetiştirilen fasulye, tarlalardan hasat edilip toptancılara satıldıktan sonra çevredeki İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara gibi büyükşehirlere gönderiliyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, AA muhabirine, ilçe merkezi ve köylerinde mayıs ayında ekilen, boyu 2 metreye ulaşan fasulyenin, kısa sürede pişmesi ve lezzeti sebebiyle diğer çeşitlerden fazla talep edildiğini söyledi.

        Havaların aşırı sıcak gitmesi nedeniyle bu yıl fasulye bitkilerinde çiçek dökülmeleri yaşandığını belirten Sert, bunun 1 dekarda 1 ton olması gereken verimin düşmesine yol açtığını dile getirdi.

        İlçeye özgü "Pazarcık boncuğu" fasulyenin 500'e yakın aile tarafından yetiştirildiğini ifade eden Sert, ürünün en önemli özelliklerinin kılçığının bulunmaması ve dış yüzeyinin parlaklığı olduğunu söyledi.

        Arapdede köyünde yaşayan çiftçi Ahmet Akgül de 2 ton fasulye alabildiği arazisinden bu sene verim azaldığı için en fazla 600 kilogram mahsul toplayabileceğini belirtti.

        Toptancı Alihan Erdem de üreticiden fasulyenin kilogramını 60 liradan aldıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Kanun yürürlüğe girdi
        Kanun yürürlüğe girdi
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 26 bi...
        Bilecik'te trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 26 bi...
        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
        Bilecik'te trafik denetimlerinde 78 sürücüye idari para cezası uygulandı
        Bilecik'te trafik denetimlerinde 78 sürücüye idari para cezası uygulandı
        BŞEÜ'de geliştirilen "kullan at sensör prototipi" ulusal patent tesciline h...
        BŞEÜ'de geliştirilen "kullan at sensör prototipi" ulusal patent tesciline h...
        Bilecikli genç, proje çalışmalarını Hollanda'daki yüksek lisans eğitiminde...
        Bilecikli genç, proje çalışmalarını Hollanda'daki yüksek lisans eğitiminde...
        Bilecik'te 52 araç sürücüsüne işlem yapıldı
        Bilecik'te 52 araç sürücüsüne işlem yapıldı