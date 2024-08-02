Bilecik ASKF 16'ncı Olağan Genel Kurulu yapıldı

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 16'ncı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nusret Tosun, güven tazeledi.

Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'ndeki seçimde, Nusret Tosun ile 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Ahmet Topçu başkanlığa aday oldu. 89 delegenin oy kullandığı seçimde, Tosun 53 oy alarak göreve tekrar seçilirken, Topçu 36 oy aldı.

Nusret Tosun, yaptığı konuşmada, Bilecik ASKF tarihinde ilk kez iki adayla seçime gidildiğini, kendisinin ve Topçu'nun amacının Bilecik'te amatör sporu üst seviyelere taşımak olduğunu söyledi.