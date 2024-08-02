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        Bilecik ASKF 16'ncı Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 16'ncı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nusret Tosun, güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:24 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:24
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        Bilecik ASKF 16'ncı Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 16'ncı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nusret Tosun, güven tazeledi.

        Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'ndeki seçimde, Nusret Tosun ile 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Ahmet Topçu başkanlığa aday oldu. 89 delegenin oy kullandığı seçimde, Tosun 53 oy alarak göreve tekrar seçilirken, Topçu 36 oy aldı.

        Nusret Tosun, yaptığı konuşmada, Bilecik ASKF tarihinde ilk kez iki adayla seçime gidildiğini, kendisinin ve Topçu'nun amacının Bilecik'te amatör sporu üst seviyelere taşımak olduğunu söyledi.

        Futbol ve salon sporlarında hizmet verdiklerini belirten Tosun, şunları kaydetti:

        "Salon sporunda ilimiz son yıllarda muhteşem başarılar elde etmeye başladı. Belediye başkanlarımız amatör spora büyük destek veriyorlar. 1987 yılından bu yana çok yol katettik. Gençliğin spora bakışı adı altında iki büyük proje gerçekleştirdik. Bu projelerden müthiş derecede gelir elde ettik. Son yıllarda imkanlarımız kısıtlı olmasına rağmen genç liglerimizi oynattık. Yanlışımız ya da eksiğimiz olabilir ama şuna inanın elimizden geldiğince arkadaşlarımızla birlikte çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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