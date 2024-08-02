Bilecik'te terör propagandası suçundan aranan hükümlü yakalandı
Bilecik'te, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bilecik'te, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, şüpheli şahıslara yönelik asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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