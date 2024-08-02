Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te terör propagandası suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Bilecik'te, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:42 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te terör propagandası suçundan aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, şüpheli şahıslara yönelik asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

        Çalışmalar kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Komşuda öldüren virüs alarmı!
        Komşuda öldüren virüs alarmı!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Bilecik ASKF 16'ncı Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Bilecik ASKF 16'ncı Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Bilecik'in kılçıksız "Pazarcık boncuğu" fasulyesinde verim düştü
        Bilecik'in kılçıksız "Pazarcık boncuğu" fasulyesinde verim düştü
        Bilecik'te trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 26 bi...
        Bilecik'te trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 26 bi...
        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
        Bilecik'te trafik denetimlerinde 78 sürücüye idari para cezası uygulandı
        Bilecik'te trafik denetimlerinde 78 sürücüye idari para cezası uygulandı
        BŞEÜ'de geliştirilen "kullan at sensör prototipi" ulusal patent tesciline h...
        BŞEÜ'de geliştirilen "kullan at sensör prototipi" ulusal patent tesciline h...