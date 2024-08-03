Bilecik'te üretilen şeftali ve nektarin ihraç ediliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen ve kalitesi, tadı, aromasıyla ilgi gören şeftali ve nektarin, iç piyasaya satışının yanı sıra bazı Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

Şeftali ve nektarin yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı Çerkeşli köyü başta olmak üzere Beşevler, Oğulpaşa, Akçapınar, Eğricek, Sarıyazı, Hisarcık, Bereket, Ağlan ve Ciciler köylerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan 92 bin 332 liralık destekle, 229 dekar alana 15 bin sertifikalı fidan dikildi.

Üreticiler, "Osmaneli Yaylaları Sulanıyor Tarımsal Üretim Katlanıyor Projesi" kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle kurulan güneş panellerinden elde edilen elektrikle göletlerden ürünlerini sulayabiliyor.

Temmuz ayında başlayan hasadın eylül sonuna kadar devam ettiği ilçede, 22 bin dekar alanda bu yıl yaklaşık 42 bin ton şeftali ve nektarin rekoltesi bekleniyor.

"Önce kendi ürünümüzü depolarız diye başladık ama işler farklı noktaya ulaştı. Bugün Çerkeşli'de iki, Pamukova'da bir tesisimiz bulunuyor. Bu yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme IPARD Programı'ndan yüzde 50 hibe desteği almak için projemiz var. AB'ye göre ihracata yönelik daha hijyenik koşullarda modernize etmeyi planlıyoruz. Şu an bulunduğumuz depoda 1500 ton ama bu kapasiteyi artıracağız."

Tüccar Recep Alkış da Çerkeşli ve çevre köylerden 4 yıldır şeftali ve nektarin alıp soğuk havada deposunda işleyerek piyasaya arz ettiklerini anlattı.