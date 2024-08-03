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        Bozüyük'te "3. Geleneksel Sanatevi Panayırı" düzenlendi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Belediye Sanatevi Yaz Atölyelerince "3. Geleneksel Sanatevi Panayırı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 17:20 Güncelleme: 03.08.2024 - 17:20
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        Bozüyük'te "3. Geleneksel Sanatevi Panayırı" düzenlendi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Belediye Sanatevi Yaz Atölyelerince "3. Geleneksel Sanatevi Panayırı" yapıldı.

        Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Sanatevi'nde düzenlenen programda, bu etkinliklerin ülkeyi geleceğe taşıyacak çocuklar için gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Sanat atölyesini kurarken 4 yıl önce bugünlerin nasıl olacağını düşlediğini ifade eden Bakkalcıoğlu, "3 yıldır panayırlarımız ve yaz atölyelerimiz sürüyor. Burada çeşitli etkinlikler kışında devam ediyor. Bu sene atölyelerimizden 280 evladımız ve özel bireylerimizin anneleri de yararlandı. Şu ana kadar Sanatevi'mizin 2 bine yakın çocuk üyesi var. Ayrıca kütüphanesinin de 300 çocuk üyesi var." diye konuştu.

        Panayırda, kukla ve illüzyon gösterilerinin ardından Bakkalcıoğlu, kök boya üretim ve tasarım ile seramik atölyelerine katılan öğrencilerin yaz boyunca yaptıkları ürünlerin yer aldığı kök boya ve seramik sergisini gezdi.

        Drama atölyesine katılan öğrencilerin yapay zeka ile bilgisayarda ürettiği müzikler eşliğinde yapılan sergide de incelemede bulunan Bakkalcıoğlu, "Çılgın Porsuk" adlı müzik grubunun konserini çocuklarla izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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