Bozüyük'te "3. Geleneksel Sanatevi Panayırı" düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Belediye Sanatevi Yaz Atölyelerince "3. Geleneksel Sanatevi Panayırı" yapıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Sanatevi'nde düzenlenen programda, bu etkinliklerin ülkeyi geleceğe taşıyacak çocuklar için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sanat atölyesini kurarken 4 yıl önce bugünlerin nasıl olacağını düşlediğini ifade eden Bakkalcıoğlu, "3 yıldır panayırlarımız ve yaz atölyelerimiz sürüyor. Burada çeşitli etkinlikler kışında devam ediyor. Bu sene atölyelerimizden 280 evladımız ve özel bireylerimizin anneleri de yararlandı. Şu ana kadar Sanatevi'mizin 2 bine yakın çocuk üyesi var. Ayrıca kütüphanesinin de 300 çocuk üyesi var." diye konuştu.