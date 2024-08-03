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        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde anızda başlayarak ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 20:14 Güncelleme: 03.08.2024 - 20:14
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        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde anızda başlayarak ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kurtbaşı mevkisindeki zirai alanda anız yakılması sebebiyle çıkan yangın, yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, alevleri çok sayıda arazözün yardımıyla kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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