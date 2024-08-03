Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde anızda başlayarak ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde anızda başlayarak ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Kurtbaşı mevkisindeki zirai alanda anız yakılması sebebiyle çıkan yangın, yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, alevleri çok sayıda arazözün yardımıyla kontrol altına almaya çalışıyor.
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