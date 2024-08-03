Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde anız yakılmasıyla başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 20:14 Güncelleme: 03.08.2024 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde anız yakılmasıyla başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kurtbaşı mevkisindeki zirai alanda anız yakılması sebebiyle çıkan yangın, yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Alevler, 150 personel, 14 arazöz ve 20 aracın çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Seviye atlatan zafer
        Seviye atlatan zafer
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        İzmir Urla yangınında bir kişi tutuklandı
        İzmir Urla yangınında bir kişi tutuklandı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        'Rus denizaltısını vurduk'
        'Rus denizaltısını vurduk'
        Sara'da mutlu son!
        Sara'da mutlu son!
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bozüyük'te "3. Geleneksel Sanatevi Panayırı" düzenlendi
        Bozüyük'te "3. Geleneksel Sanatevi Panayırı" düzenlendi
        Bilecik'te polise ve çevreye ateş açan hükümlü etkisiz hale getirildi
        Bilecik'te polise ve çevreye ateş açan hükümlü etkisiz hale getirildi
        Bilecik'te üretilen şeftali ve nektarin ihraç ediliyor
        Bilecik'te üretilen şeftali ve nektarin ihraç ediliyor
        Bilecik'te terör propagandası suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Bilecik'te terör propagandası suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Bilecik ASKF 16'ncı Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Bilecik ASKF 16'ncı Olağan Genel Kurulu yapıldı