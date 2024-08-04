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        Bilecik'te Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin'e yardım

        Bilecik İl Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler, harçlıklarını Filistin'e bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:28 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:28
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        Bilecik'te Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin'e yardım
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        Bilecik İl Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler, harçlıklarını Filistin'e bağışladı.

        İl Müftüsü Ali Erhun, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim alan Yaz Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaretinde, harçlıklarından kumbaralarında biriktirdiklerini teslim aldı.

        Miniklerin örnek davranışlarından duyduğu mutluluğu ifade eden Erhun, "Bu anlamlı davranışınız bizleri mutlu etti. Bilecik'ten Filistin'deki kardeşlerine destek olmak için çaba göstermeleri önemli. Hepsini tebrik ediyorum. Hayatları boyunca hep böyle paylaşmaları. İyilik ve başkalarına yardım etmek için uğraşmaları. Sadece kendilerini düşünmeyip, mazlum ve mağdurları her zaman koruyup gözetmeleri." dedi.

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