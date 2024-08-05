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        Bilecik'te merada kaybolan küçükbaş hayvanlar dronla bulundu

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde merada kaybolan 30 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:52 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:52
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        Bilecik'te merada kaybolan küçükbaş hayvanlar dronla bulundu
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde merada kaybolan 30 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        Sırhoca köyünde besici Ali Osman Kaşık'a ait 30 büyükbaş hayvan merada otlarken kayboldu. Besicinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma, kaybolan hayvanları dron yardımıyla Dudaş köyü yaylasında buldu. Hayvanlar, Kaşık'a teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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