Bilecik'te merada kaybolan küçükbaş hayvanlar dronla bulundu
Bilecik'in Söğüt ilçesinde merada kaybolan 30 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde merada kaybolan 30 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Sırhoca köyünde besici Ali Osman Kaşık'a ait 30 büyükbaş hayvan merada otlarken kayboldu. Besicinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma, kaybolan hayvanları dron yardımıyla Dudaş köyü yaylasında buldu. Hayvanlar, Kaşık'a teslim edildi.
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