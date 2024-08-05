Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valisi Aygöl, kentin 2 aylık asayiş verilerini açıkladı

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin haziran ve temmuz aylarına ilişkin asayiş verilerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:28 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Valisi Aygöl, kentin 2 aylık asayiş verilerini açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin haziran ve temmuz aylarına ilişkin asayiş verilerini duyurdu.

        Aygöl, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kubilay Yıldız ile Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, kentte 2 ayda 245 bin 991 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığını, aranan 298 şüphelinin yakalandığını söyledi.

        Son 2 ayda meydana gelen 2 bin 29 asayiş olayının 1020'sinin zanlılarının yakalandığını, 54'ünün ise gözaltına alındığını ifade eden Vali Aygöl, şöyle devam etti:

        "151 faili meçhul olayın failleri tespit edilmiştir. Kabahatler Kanunu'na istinaden 27 kişiye idari yaptırım uygulanmıştır. Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Son 2 ayda toplam 31 operasyon ile 3 olay gerçekleşmiş, 45 kişiye narkotik suçlarından işlem yapılmış, 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

        Aygöl, haziran ve temmuz aylarında ilde kaçakçılığa yönelik 6 operasyon düzenlendiğini, bu suça dair 16 olayın yaşandığını dile getirdi.

        Bu kapsamda 29 zanlının yakalanarak haklarında işlem başlatıldığını belirten Aygöl, "Operasyonlarda ele geçirilen 794 sikke, 3 obje ile kitap, Bilecik Müzesi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Ayrıca 18 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemleri yapılmış, yaşanan olaylarda 12 yabancı uyrukluya da toplam 199 bin 403 lira ceza uygulanmıştır." dedi.

        Vali Aygöl, 1378 noktada yapılan 6 bin 998 trafik uygulamasında 110 bin 70 motorlu taşıtın kontrol edildiğini bildirdi.

        Çalışmalarda 21 bin 189 sürücüye idari para cezası uygulandığını aktaran Aygöl, şunları kaydetti:

        "Ayrıca 1435 araç trafikten men edilmiştir. 357 ehliyetsiz sürücü, 152 alkollü araç kullanan sürücü ile 11 bin 942 hız limitine uymayan sürücü tespit edilmiştir. Trafik kurallarına harfiyen uyalım, hız limitlerini aşmayalım. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayalım."

        Aygöl, yaz başından bu yana kentte 14 orman ile 15 anız yangını meydana geldiğini, yangınlara sebep olanlar hakkında işlem başlatıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kabine Toplantısı başladı! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Kabine Toplantısı başladı! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Kamala Harris, yardımcısını yarın açıklayacak
        Kamala Harris, yardımcısını yarın açıklayacak
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Kuzey Kore ordusuna 250 adet füze sistemi teslim edildi
        Kuzey Kore ordusuna 250 adet füze sistemi teslim edildi
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te merada kaybolan küçükbaş hayvanlar dronla bulundu
        Bilecik'te merada kaybolan küçükbaş hayvanlar dronla bulundu
        Bilecik'te Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin'e yardım
        Bilecik'te Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin'e yardım
        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bozüyük'te "3. Geleneksel Sanatevi Panayırı" düzenlendi
        Bozüyük'te "3. Geleneksel Sanatevi Panayırı" düzenlendi
        Bilecik'te polise ve çevreye ateş açan hükümlü etkisiz hale getirildi
        Bilecik'te polise ve çevreye ateş açan hükümlü etkisiz hale getirildi