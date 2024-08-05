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        Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 19:29 Güncelleme: 05.08.2024 - 19:29
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        Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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        Bilecik'te odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ali B. (42) idaresindeki 16 PN 942 plakalı odun yüklü traktör, Kapaklı köyünde, Muhsin Keskin'in bahçesinde bulunan park halindeki otomobile ve garaja çarptı.

        Çarpmanın ardından devrilen traktörde bulunan sürücü Ali B. ile Gökhay Ç. (22), Yusuf Ö. (18) ve Hasan G. (23) yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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