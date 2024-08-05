Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada ağır yaralanan Kaptan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü Oktay Kaptan ile diğer sürücü Ahmet F. D. ve araçta yolcu olarak bulunan Mükerrem D. yaralandı.

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