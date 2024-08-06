BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Kaplancıklı mazbatasını aldı

Kaplancıklı, kendisine layık görülen görevden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm YÖK üyelerine teşekkür etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Kaplancıklı'ya mazbatasını, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar verdi.

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