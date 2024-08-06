Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Kaplancıklı mazbatasını aldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya mazbatası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 09:43 Güncelleme: 06.08.2024 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Kaplancıklı mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya mazbatası verildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Kaplancıklı'ya mazbatasını, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar verdi.

        Kaplancıklı, kendisine layık görülen görevden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm YÖK üyelerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Etkisi büyük oldu
        Etkisi büyük oldu
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü

        Benzer Haberler

        Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Bilecik Valisi Aygöl, kentin 2 aylık asayiş verilerini açıkladı
        Bilecik Valisi Aygöl, kentin 2 aylık asayiş verilerini açıkladı
        Bilecik'te merada kaybolan küçükbaş hayvanlar dronla bulundu
        Bilecik'te merada kaybolan küçükbaş hayvanlar dronla bulundu
        Bilecik'te Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin'e yardım
        Bilecik'te Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin'e yardım
        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı