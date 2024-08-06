BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Kaplancıklı mazbatasını aldı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya mazbatası verildi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya mazbatası verildi.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Kaplancıklı'ya mazbatasını, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar verdi.
Kaplancıklı, kendisine layık görülen görevden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm YÖK üyelerine teşekkür etti.
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