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        BŞEÜ'nün "Anka Diriliş" projesi TEKNOFEST finalinde

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Teknokod Takımı'nın geliştirdiği "Anka Diriliş" projesinin 2024 TEKNOFEST'in finaline kaldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:52 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:52
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        BŞEÜ'nün "Anka Diriliş" projesi TEKNOFEST finalinde
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Teknokod Takımı'nın geliştirdiği "Anka Diriliş" projesinin 2024 TEKNOFEST'in finaline kaldığı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Kuban Torun danışmanlığında faaliyet gösteren ekibin, Bilgisayar Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri Şuranur Derin, Osman Dikmen, Şükrü Can Yiğit, Kadir Ozan Ateş, Arzu Koçhan ve Eda Turan'dan oluştuğu belirtildi.

        Takımın, "Anka Diriliş" adlı proje ile doğal afetlerde hızlı ve etkin müdahale edebilme imkanı sağlayan sistem geliştirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Proje, afet sonrası kurtarma operasyonlarını hızlandırmayı, hayat kurtarmayı ve hasar tespitini optimize etmeyi amaçlayan yenilikçi teknolojiler ve inovatif çözümler içermektedir. 5-8 Eylül tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek finalde, Teknokod Takımımız projelerinin detaylarını jüri ve izleyicilerle paylaşarak, yenilikçi çözümlerini tanıtma fırsatı bulacaktır. Finalde, afet yönetimi kategorisinde yarışan diğer ekiplerle kıyasıya bir rekabet içinde olacak olan takımımız, en iyi sonuçları alabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir."

        Açıklamada, projeleriyle insan hayatını korumaya yönelik yenilikçi çözümler sunan ekibin hem TEKNOFEST'te hem de gelecekte önemli bir yere sahip olmayı hedeflediği vurgulandı.

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