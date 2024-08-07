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        Bilecik'te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Bilecik'te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:04
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        Bilecik'te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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        Bilecik'te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        İsmail K. idaresindeki 34 CGG 442 otomobil, Küplü köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Doğan'a (60) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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