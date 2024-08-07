Söğüt'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Erhan Ö. (34) idaresindeki 26 ADY 156 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunun 8. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Erhan Ö. ile aynı araçtaki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelerin ardından Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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