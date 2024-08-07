Bilecik'te 20 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bilecik'in merkeze bağlı Karağaç köyünde 20 gün önce kaybolan Muhlis Kara'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Akrabalarının kayıp ihbarı verdiği, köy civarında dron ve arama kurtarma köpeklerinin desteğiyle aranan Kara'yı (64) bulmak için son olarak Jandarma Asayiş ile 5 kişilik Sualtı Arama ve Kurtarma timlerince köy yakınlarındaki Çavuşköy Göleti'nde arama yapıldı.

Henüz izine rastlanmayan kişinin bulunması için çalışmalara devam edileceği öğrenildi.

- Olay

Koyunlarını otlatmak için 19 Temmuz Cuma günü evinden çıkan, hayvanları ağıla dönmesine rağmen kendisinden haber alınamayan Kara'yı bulmak için jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.