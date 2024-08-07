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        Bilecik'te 20 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Bilecik'in merkeze bağlı Karağaç köyünde 20 gün önce kaybolan Muhlis Kara'yı arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:59 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:59
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        Bilecik'te 20 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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        Bilecik'in merkeze bağlı Karağaç köyünde 20 gün önce kaybolan Muhlis Kara'yı arama çalışmaları devam ediyor.

        Akrabalarının kayıp ihbarı verdiği, köy civarında dron ve arama kurtarma köpeklerinin desteğiyle aranan Kara'yı (64) bulmak için son olarak Jandarma Asayiş ile 5 kişilik Sualtı Arama ve Kurtarma timlerince köy yakınlarındaki Çavuşköy Göleti'nde arama yapıldı.

        Henüz izine rastlanmayan kişinin bulunması için çalışmalara devam edileceği öğrenildi.

        - Olay

        Koyunlarını otlatmak için 19 Temmuz Cuma günü evinden çıkan, hayvanları ağıla dönmesine rağmen kendisinden haber alınamayan Kara'yı bulmak için jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

        Kaybolduğu günden bu yana köy civarında aranan Kara'nın izine, tüm çalışmalara rağmen rastlanmamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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