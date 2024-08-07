"Emzirme" bebeklerin sağlığı için en ideal beslenme

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Gökçen Ulualan, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün önemine dikkati çekti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ulualan, anne sütünün bebeklerin sağlıklı gelişimi için en ideal beslenme yöntemi olduğunu belirtti.

Anne sütüyle beslenen bebeklerin ek besinlere ya da suya ihtiyacı olmadığını vurgulayan Ulualan, şunları bildirdi:

"Emzirmeye ne kadar erken başlanırsa süt yapımı artmakta ve toplam emzirme süresi daha uzun olmaktadır. Sütün bol ve uzun süre gelebilmesi için sık sık ve bebek her istediğinde emzirilmesi gerekmektedir. Anne sütü, bebeğin ilk aşısıdır."