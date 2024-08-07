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        "Emzirme" bebeklerin sağlığı için en ideal beslenme

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Gökçen Ulualan, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün önemine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:13 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:13
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        "Emzirme" bebeklerin sağlığı için en ideal beslenme
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        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Gökçen Ulualan, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün önemine dikkati çekti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ulualan, anne sütünün bebeklerin sağlıklı gelişimi için en ideal beslenme yöntemi olduğunu belirtti.

        Anne sütüyle beslenen bebeklerin ek besinlere ya da suya ihtiyacı olmadığını vurgulayan Ulualan, şunları bildirdi:

        "Emzirmeye ne kadar erken başlanırsa süt yapımı artmakta ve toplam emzirme süresi daha uzun olmaktadır. Sütün bol ve uzun süre gelebilmesi için sık sık ve bebek her istediğinde emzirilmesi gerekmektedir. Anne sütü, bebeğin ilk aşısıdır."

        Ulualan, anne sütüyle beslenen bebeklerin ileride diyabet, kalp ve damar, obezite, astım ve kanser gibi hastalıklara yakalanma olasılığının düştüğünü hatırlattı.

        Anne sütünün pratik bir besin olduğunu kaydeden Ulualan, "Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirilmesini, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesini ve 6'ncı aydan sonra uygun beslenmeyle emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesini önermektedir." değerlendirmesini yaptı.

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