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        Pazaryeri'nde TOKİ konutlarının temeli atıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşasına başlanan 105 konutun temel atma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:35 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:35
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        Pazaryeri'nde TOKİ konutlarının temeli atıldı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşasına başlanan 105 konutun temel atma töreni yapıldı.

        Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, programda yaptığı konuşmada, konutların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçedeki kiralık ev ihtiyacını bir nebze de olsa gidecek projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        İlçe Müftüsü Şerif Gedik, belediye meclisi üyeleri ve yüklenici firma sahibi Veysi Eren'in katıldığı tören, dua edilmesi ve kurban kesimiyle tamamlandı.

        5 bloktan oluşacak projede, kaba inşaatın yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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