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        Söğüt'te hayırsever iş adamının inşa ettireceği anaokulu için protokol imzalandı

        Bilecik'te, hayırsever iş adamı Orhan Karabuda tarafından Söğüt ilçesinde yaptırılacak anaokulu için Karabuda ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:50 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:50
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        Söğüt'te hayırsever iş adamının inşa ettireceği anaokulu için protokol imzalandı
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        Bilecik'te, hayırsever iş adamı Orhan Karabuda tarafından Söğüt ilçesinde yaptırılacak anaokulu için Karabuda ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Valilik binasındaki programda yaptığı konuşmada, örnek davranışından dolayı Karabuda'yla gurur duyduğunu söyledi.

        İnşa edilecek okulun Orhan Karabuda ile eşi Ülkü Karabuda'nın adlarını taşıyacağını ifade eden Aygöl, "Okulun maliyeti kendileri tarafından karşılanacak. Benim için de heyecanlı bir gün. Görev yaptığım Bilecik'te yaklaşık bir yılımı doldurmak üzereyim. İlk defa bir hayırseverlik protokolü yapacağım. Bunun da hem mutluluğunu hem de heyecanını yaşıyorum." dedi.

        Karabuda da işlerini Eskişehir'de sürdürmesine rağmen hiçbir zaman memleketi Söğüt'le bağını kesmediğini dile getirdi.

        Yaklaşık 55 yıldır sanayicilikle uğraştığını anlatan Karabuda, "Bir ay sonra 89 yaşıma gireceğim. Gördüğünüz gibi daha benim işim bitmedi. Okulu da yapayım, gerisi Allah kerim. İnşallah okulun açılış töreninde de sağlıklı, mutlu şekilde bir arada oluruz." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ise eğitime verdiği destekten dolayı Karabuda'ya tebriklerini iletti.

        Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un da yer aldığı programda imzaların atılmasının ardından Vali Aygöl, Karabuda çiftine arşivden çıkarılan, 64 yıllık evlilik belgelerini takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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