Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle Bahattin Şeker Caddesi'nde, S.E. idaresindeki 11 DK 707 plakalı otomobil ile E.T. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü ve arkasındaki M.M.N. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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