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        Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 00:53 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:53
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        Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Yeni Mahalle Bahattin Şeker Caddesi'nde, S.E. idaresindeki 11 DK 707 plakalı otomobil ile E.T. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü ve arkasındaki M.M.N. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        E.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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