Bilecik'te devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralandı
Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bilecik’te direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Görkem Ö. idaresindeki 34 GFY 590 plakalı motosiklet, Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Motosikletten savrulan sürücü Görkem Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Görkem Ö. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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