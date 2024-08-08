Bilecik'te devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralandı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Görkem Ö. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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