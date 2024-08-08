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        Bilecik'te devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralandı

        Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 07:45 Güncelleme: 08.08.2024 - 07:45
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        Bilecik'te devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralandı
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        Bilecik’te direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Görkem Ö. idaresindeki 34 GFY 590 plakalı motosiklet, Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Motosikletten savrulan sürücü Görkem Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Görkem Ö. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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