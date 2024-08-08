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        Bozüyük'te besicinin bahçesindeki 350 saman balyası yandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan yangında, besicilik yapan bir kişiye ait 350 saman balyası kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:45
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        Bozüyük'te besicinin bahçesindeki 350 saman balyası yandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan yangında, besicilik yapan bir kişiye ait 350 saman balyası kullanılamaz hale geldi.

        Yeşilkent Mahallesi Musapınar mevkisinde Sinan Ç'ye ait hayvanların da bulunduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipleri, saman balyalarının bulunduğu bölümde çıkan yangını evlere sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Bahçedeki 350 saman kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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