Bilecik'te seyir halindeki tır alev aldı

Tırın sürücüsü ise kontrol amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup indi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ali Yılmaz idaresindeki 42 AGT 248 plakalı ambar malzemesi yüklü tır, Bilecik-Sakarya kara yolu Bayırköy beldesi yakınında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

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