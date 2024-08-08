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        Bilecik'te seyir halindeki tır alev aldı

        Bilecik'te seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:01
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        Bilecik'te seyir halindeki tır alev aldı
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        Bilecik'te seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ali Yılmaz idaresindeki 42 AGT 248 plakalı ambar malzemesi yüklü tır, Bilecik-Sakarya kara yolu Bayırköy beldesi yakınında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup indi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yoğun dumanın yükseldiği bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Tırın sürücüsü ise kontrol amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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