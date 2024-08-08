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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya'nın karşılaşması Bilecik'te dev ekrandan izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 21:59 Güncelleme: 08.08.2024 - 21:59
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya’nın karşılaşması Bilecik’te dev ekrandan izlendi.

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, A Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı finalinde İtalya ile oynadığı karşılaşmayı vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan takip etti.

        Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

        Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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