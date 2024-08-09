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        Bilecik'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te bir motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 08:52 Güncelleme: 09.08.2024 - 08:53
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        Bilecik'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'te bir motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi'nde yeni valilik binasının inşaat alanı yakınında seyreden Uğur U. idaresindeki 11 ABF 490 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ile arkasında bulunan Bekircan T. savrulan motosikletten düşerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 978 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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