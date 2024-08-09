Bilecik Belediyesinden Kent Ormanı'nda çevre düzenlemesi

Bilecik Belediyesince, Kent Ormanı'nda çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, atıl alanların kullanıma sunulduğu, yeni ışıklandırma sistemlerinin yapıldığı, dinlenme ve park alanlarının oluşturulduğu Kent Ormanı'nı yeni cazibe merkezlerinden biri olması için faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Kent Ormanı'nda birçok başlıkta çalışma gerçekleştirdiklerini bildiren Subaşı, şunları kaydetti:

"Yeni yürüyüş yolları, güvenli yürüyüş ve dinlenme alanlarına ihtiyacımız vardı. Çünkü çoğu nokta atıl vaziyetteydi. Zemin çalışmaları başta olmak üzere birçok yenilik yaptık. Kendi atölyelerimizde ürettiğimiz oturma bankları, çöp kovaları gibi mobilyalarla buraları süsledik. Ayrıca hayvan besle noktaları da oluşturarak can dostlarımızın da burada yaşamlarını sürdürmelerini sağladık. Tüm sporsever Bileciklileri, kent ormanında yürüyüş ve spor yapmaya davet ediyoruz."