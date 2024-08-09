Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından tutuklandı.

Şehirler arası otobüs ile uyuşturucu getirileceği bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, otobüsü durdurarak arama yaptı.

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