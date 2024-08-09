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        Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:01
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        Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        Şehirler arası otobüs ile uyuşturucu getirileceği bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, otobüsü durdurarak arama yaptı.

        Yolculuk yapan bir şüphelinin üzerinde peçeteye emdirilmiş 675 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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