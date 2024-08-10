Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Mili Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Pazaryeri Belediyesini ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 09:48 Güncelleme: 10.08.2024 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mili Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Pazaryeri Belediyesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine ziyarette bulundu.

        Yılmaz, Belediye Başkanlığı makamında Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile görüştü.

        Tekin, AA muhabirine, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ı İlçe Kaymakamı Kahraman ve İl Milli Eğitim Müdürü Akyol ile misafir etmekten onur duyduklarını söyledi.

        Bakanlığın ilçeye yaptığı yatırımlarda Yılmaz'ın büyük emeklerinin olduğunu belirten Tekin, "Ziyareti süresince ilçemizin ihtiyacı olan Milli Eğitim projelerimizi kendisiyle paylaştık. Birbirinden değerli fikirlerinden, desteklerinden ve ziyaretlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Dolu Dolu olimpiyat
        Dolu Dolu olimpiyat
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü
        İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Bilecik Belediyesinden Kent Ormanı'nda çevre düzenlemesi
        Bilecik Belediyesinden Kent Ormanı'nda çevre düzenlemesi
        Bilecik'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
        13 yaşındaki Yiğit, yüzmek için girdiği derede boğuldu
        13 yaşındaki Yiğit, yüzmek için girdiği derede boğuldu
        Çocuklarda görülen ishalin en büyük sebebi virüsler
        Çocuklarda görülen ishalin en büyük sebebi virüsler