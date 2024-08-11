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        Bilecik'te kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te bir kömürlükte meydana gelen yangın itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 11.08.2024 - 15:54
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        Bilecik'te kömürlükte çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik’te bir kömürlükte meydana gelen yangın itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürüldü.

        Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Yalı Sokak üzerinde bir apartmanın yanında bulunan kömürlükte henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

        Dumanları gören vatandaşlar hemen durumu 112’ye haber verdi.

        Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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