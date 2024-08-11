Bilecik'te kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Yalı Sokak üzerinde bir apartmanın yanında bulunan kömürlükte henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

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