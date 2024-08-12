Bilecik'te samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in merkeze bağlı İlyasça köyünde samanlıkta çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Bilecik'in merkeze bağlı İlyasça köyünde samanlıkta çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, köydeki bir evin yanındaki samanlıkta sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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