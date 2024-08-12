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        Bilecik'te 651 sürücüye işlem yapıldı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 651 sürücüye 754 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:53 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:53
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        Bilecik'te 651 sürücüye işlem yapıldı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 651 sürücüye 754 bin lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 651 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 754 bin 558 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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