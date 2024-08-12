Bilecik'te 651 sürücüye işlem yapıldı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 651 sürücüye 754 bin lira ceza uygulandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 651 sürücüye 754 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.
Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 651 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 754 bin 558 lira ceza uygulandı.
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