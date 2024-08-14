Bilecik'te 214 araç denetlendi
Bilecik'te, trafik ekiplerince denetlenen 214 araç sürücüsünün 61'ine işlem yapıldı.
Bilecik'te, trafik ekiplerince denetlenen 214 araç sürücüsünün 61'ine işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezindeki çalışmaları kapsamında, 214 araç denetlendi.
Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 61 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 92 bin 692 lira ceza uygulandı.
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