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        Bilecik Valisi Aygöl Gölpazarı'nı ziyaret etti

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:58 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:58
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        Bilecik Valisi Aygöl Gölpazarı'nı ziyaret etti
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı ilçesine ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Hasan Dağı'nda incelemede bulunan Vali Aygöl, bölgenin kent turizmine kazandırılması için çevre düzenlemesi ve yenileme çalışması talimatı verdi.

        Hasan Dağı'nın yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak noktası olduğunu vurgulayan Aygöl, bölgede adrenalin severlerin keyifli vakit geçirebilmeleri adına ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Aygöl, daha sonra Gölpazarı Kültür Merkezi'ndeki Yağlık Ayçiçek Sözleşmeli Üretim Toplantısı'na katıldı.

        Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Aygöl, Bilecik'in her yönüyle muhteşem bir şehir olduğunu belirtti.

        Kentteki geniş tarım arazilerinde 88 ürün yetiştirildiğinin altını çizen Aygöl, "Bizlere düşen görev, çiftçilerimizin, üreticilerimizin daima yanında olmak ve gerekli desteği sağlamaktır. Bilecik’te her yıl ortalama 18 bin ton yağlık ayçiçeği üretiliyor." değerlendirmesini yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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