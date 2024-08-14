Bilecik Valisi Aygöl Gölpazarı'nı ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı ilçesine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Hasan Dağı'nda incelemede bulunan Vali Aygöl, bölgenin kent turizmine kazandırılması için çevre düzenlemesi ve yenileme çalışması talimatı verdi.

Hasan Dağı'nın yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak noktası olduğunu vurgulayan Aygöl, bölgede adrenalin severlerin keyifli vakit geçirebilmeleri adına ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Aygöl, daha sonra Gölpazarı Kültür Merkezi'ndeki Yağlık Ayçiçek Sözleşmeli Üretim Toplantısı'na katıldı.