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        Bilecik'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 09:36 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:37
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        Bilecik'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi Birel 1 Sokak'ta karşı yönlerden gelen Mustafa D. idaresindeki 67 LD 590 plakalı hafif ticari araç ile Arda Sinan T'nin kullandığı 16 AZJ 163 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Arda Sinan T. yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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