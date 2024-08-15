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        "Take Off Bilecik" adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapacak

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 17-18 Ağustos'ta düzenlenecek "Take Off Bilecik" etkinliğine 111 yamaç paraşütçüsü katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 10:40 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:40
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        "Take Off Bilecik" adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapacak
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 17-18 Ağustos'ta düzenlenecek "Take Off Bilecik" etkinliğine 111 yamaç paraşütçüsü katılacak.

        Programın ilk günü saat 09.00'da Vezirhan Belde Parkı'nda toplanacak sporcular, daha sonra etkinliğin yapılacağı Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'na hareket edecek.

        Uçuş gösterileri ve öğle yemeğiyle devam edecek program, Pelitözü Gölpark'taki akşam yemeği ve çeşitli etkinliklerle sürecek.

        Ertesi gün sabah 07.30 ila 08.30 arası kahvaltı verilecek, teknik toplantının ardından uçuş gösterileri ve açılış programı yapılacak.

        Öğle yemeğinin akabinde düzenlenecek kapanış programından sonra etkinlik, ikramla son bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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