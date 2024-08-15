"Take Off Bilecik" adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapacak

Uçuş gösterileri ve öğle yemeğiyle devam edecek program, Pelitözü Gölpark'taki akşam yemeği ve çeşitli etkinliklerle sürecek.

Programın ilk günü saat 09.00'da Vezirhan Belde Parkı'nda toplanacak sporcular, daha sonra etkinliğin yapılacağı Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'na hareket edecek.

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