"Take Off Bilecik" adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapacak Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 17-18 Ağustos'ta düzenlenecek "Take Off Bilecik" etkinliğine 111 yamaç paraşütçüsü katılacak.

15.08.2024

