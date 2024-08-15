Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uyuşturucudan hüküm giyen firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:26 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uyuşturucudan hüküm giyen firari yakalandı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, asayiş uygulamasında bir kişinin, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - İki düzensiz göçmen yakalandı

        Bilecik'te, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen iki düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde

        Benzer Haberler

        Bilecikli kadınlar kente özgü dokumaları kendi çözgüleriyle yaşatıyor
        Bilecikli kadınlar kente özgü dokumaları kendi çözgüleriyle yaşatıyor
        "Take Off Bilecik" adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapacak
        "Take Off Bilecik" adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapacak
        Bilecik'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik Valisi Aygöl, Osmaneli'deki asfaltlama çalışmalarını inceledi
        Bilecik Valisi Aygöl, Osmaneli'deki asfaltlama çalışmalarını inceledi
        Bilecik Valisi Aygöl Gölpazarı'nı ziyaret etti
        Bilecik Valisi Aygöl Gölpazarı'nı ziyaret etti
        Bilecik'teki tarım işçilerinin barınma sorunu konteyner kentlerle gideriliy...
        Bilecik'teki tarım işçilerinin barınma sorunu konteyner kentlerle gideriliy...