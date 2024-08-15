Bilecik'te asayiş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uyuşturucudan hüküm giyen firari yakalandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, asayiş uygulamasında bir kişinin, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

- İki düzensiz göçmen yakalandı

Bilecik'te, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen iki düzensiz göçmeni yakaladı.