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        Bilecik'te yüksek gerilim telinin kopmasıyla çıkan yangın kontrol altına alındı

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Arapdede Köyünde devrilen ağacın yüksek gerilim hattı telini koparması sonucu çıkam yangın kontol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:53
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        Bilecik'te yüksek gerilim telinin kopmasıyla çıkan yangın kontrol altına alındı
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        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Arapdede Köyünde devrilen ağacın yüksek gerilim hattı telini koparması sonucu çıkam yangın kontol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre Pazaryeri ilçesi Arapdede köyünde yüksek gerilim tellerinin üzerine ağaç devrilmesi sonucunda yangın çıktı.

        Köy Muhtarı Erol Akman, kovalarla su taşıyarak söndürdüğü yangın 1 saat sonra tekrar alevlendi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, OEDAŞ, Orman ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle rüzgâra rağmen evlere 5 metre kala yangın kontrol altına alındı.

        Muhtar Akman, AA muhabirine şunları ifade etti:

        "Köyümüzde günlerdir su sıkıntısı var, sabah inekleri sağarken bana elektriklerin kesildiğini bildirdiler. Ben de OEDAŞ ekiplerine haber verdim. Fakat telin kopmasına sebep olan devrilen söğüt ağacının yandığını fark ederek hemen evden kovalarla su getirip söndürdüm. Daha sonra o ağaç içten içe yeniden alevlenerek otluk alana sıçramasıyla yangın büyüdü. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla çok şükür evlere 5 metre kala kontrol altına alındı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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