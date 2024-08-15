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        Bilecik'te devrilen otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı

        Bilecik'te devrilen aracında sıkışarak ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:00 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:00
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        Bilecik'te devrilen otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
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        Bilecik'te devrilen aracında sıkışarak ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Bilecik yönünde seyreden Ahmet Y. (49) idaresindeki 11 DY 845 plakalı otomobil, TOKİ Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        Ahmet Y'nin araçta sıkıştığı kazaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Ahmet D, ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ahmet Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan yoldaki ulaşım, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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