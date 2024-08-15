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        Bilecik'te okul bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü

        Bilecik'te kent merkezinde otluk alanda çıkan, yakınlardaki okulun bahçesine de sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:58 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:01
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        Bilecik'te okul bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü
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        Bilecik'te kent merkezinde otluk alanda çıkan, yakınlardaki okulun bahçesine de sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Beşiktaş Mahallesi Tuncer Sokak'taki otluk arazide, henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle arazinin karşısındaki 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinin bahçesine de sıçradı.

        Yangına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevleri söndürerek bölgede soğutma çalışması yaptı.

        Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez'in olayın ardından incelemede bulunduğu alanda yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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