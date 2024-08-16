Başhekim Dr. Kızılöz'den kene uyarısı

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinin Başhekimi Dr. Orhan Orkun Kızılöz, yaz ayında kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları uyardı.

Kızılöz, yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla pikniğe gidenlerin artması, bağ ve bahçelerde çalışmaların yoğunlaşması üzerine vatandaşların kene ısırmasına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin, kenelerin yaşamaları için coğrafi bakımdan oldukça uygun bir yapıya sahip olduğuna değinen Kızılöz, "Vücudumuza kene tutunmasıyla bulaşmakla birlikte keneler çıplak elle çıkarılması ya da ezilmesi ile hasta insanların tükürük ve kan gibi vücut sıvılarına temas etmekle, mikrop taşıyan hayvanların kanları, vücut sıvıları ve dokularına korunmasız temasla da bulaşabilmektedir." ifadesini kullandı.

Kızılöz, genel olarak hastalığa bağlı ölüm oranlarının yüzde 50'lere ulaşabildiğini vurguladı. En sık ölüm nedeninin organ yetmezliği (kalp, beyin, karaciğer, böbrek, akciğer), beyin içi kanama ve diğer iç kanamalar olduğunu aktaran Kızılöz, şu bilgileri verdi: "Kene yönünden riskli tarla, bahçe, orman ve piknik alanı gibi alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek amacıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, uzun kollu kazak veya gömlek ile uzun paçalı pantolonlar, uzun çorap ve bot tercih edilmeli, giysiler düzenli olarak kene varlığı açısından kontrol edilmelidir. Kişi riskli alanlardan dönünce kendisinin ve varsa çocuklarının vücudunda özellikle kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkasında kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile çıkarmalıdır. Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilir. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir."​​​​​​​