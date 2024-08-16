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        Bilecik'te 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Bilecik'te, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:16
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        Bilecik'te 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Bilecik'te, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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