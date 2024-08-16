Bilecik'te 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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