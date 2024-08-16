Bilecik'te asayiş

Bilecik'te, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 1 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan yasal işlem başlatıldı.

Bozüyük'te ise Bursa'dan uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşılan zanlının aracında ve üzerinde 1 gram esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde, narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada üzerinde esrar bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

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