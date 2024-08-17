Bilecik'teki Meryem Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği başladı

Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" adlı yamaç paraşütü etkinliği, Gölpazarı ilçesinde başladı.

Sabah saatlerinde Vezirhan Belde Parkı'nda toplanan sporcular, etkinliğin yapıldığı Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'na hareket etti.

Açılışın ardından uçuş gösterileriyle süren, 111 sporcunun yer aldığı etkinlikte, katılımcılara öğle yemeği ikramı yapıldı.

Türk Hava Kurumu Bilecik Şube Başkanı İlker Çınar, AA muhabirine, programın gerçekleştirilmesinde Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün büyük katkısının bulunduğunu söyledi.

- "Doğası, manzarası ve havası çok güzel"

"Hava el verirse 'delta kanat' dediğimiz yelken kanat da kalkış yapacak. Bilecik'te ilk defa böyle bir organizasyon yapılıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları da etkinlik alanına geldi. Kurumumuzun genç kanatlarının yaptığı dronlarımızla gösteri düzenlenecek. Pelitözü Gölpark'ta da etkinlikler olacak. Yarın Sayın Vali'miz de uçuş yapacak."

Organizasyonun çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığını belirten Çınar, şöyle konuştu:

Etkinliğe Eskişehir'den katılan İnönü Sportif Havacılık Kulübü sporcusu Ferhat Tosun, bu organizasyonda yer almaktan büyük heyecan duyduğunu anlattı.

Alanın yamaç paraşütü için son derece elverişli olduğunu vurgulayan Tosun, "Bölgenin rakımı da gayet iyi. Termiklerin yoğun olduğu bir alan. Uçuş sürelerinin yüksek olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımız da irtifa almış durumda. Ayrıca keyifli bir manzarası var." dedi.

İstanbul'dan gelen Mehmet Ali Ay da Meryem Dağı'nın yamaç paraşütü uçuşlarına yeni başlayanlar için uygun bir nokta olduğunu belirtti.