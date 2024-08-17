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        Bilecik'te devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 19:12 Güncelleme: 17.08.2024 - 19:12
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        Bilecik'te devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Barış Ş, idaresindeki ev eşyası yüklü 07 BAC 653 plakalı kamyonet, Bilecik-Sakarya kara yolunun Vezirhan beldesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü Barış Ş. ile araçta bulunan Doğuş Ş. yaralandı. Kabinde sıkışan Doğuş Ş, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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