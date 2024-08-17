Bilecik'te devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü Barış Ş. ile araçta bulunan Doğuş Ş. yaralandı. Kabinde sıkışan Doğuş Ş, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

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