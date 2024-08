"Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde 110 sporcu uçuş yaptı Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Bilecik Valiliği koordinasyonunda düzenlenen "Take Off Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde gösteri uçuşu yaptı.

